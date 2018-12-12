«Ливерпуль» победил «Наполи» благодаря голу Салаха и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Футбол 12 декабря 2018 01:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Энфилде".

"Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа обыграл "Наполи" на домашней арене благодаря голу египетского форварда Мохамеда Салаха, который отличился на 34-й минуте.

Таким образом, "красные", набрав 9 очков, заняли 2-е место в группе С и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. У "Наполи" столько же баллов, но команда Карло Анчелотти уступила англичанам по дополнительным показателям и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

В параллельном матче "ПСЖ" разгромил "Црвену Звезду" (4:1) и вышел в плей-оф Лиги чемпионов с первого места.