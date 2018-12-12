«Ливерпуль» победил «Наполи» благодаря голу Салаха и вышел в плей-офф Лиги чемпионов - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 01:02Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Ливерпуль» победил «Наполи» благодаря голу Салаха и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

    Встреча прошла на "Энфилде".

    "Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа обыграл "Наполи" на домашней арене благодаря голу египетского форварда Мохамеда Салаха, который отличился на 34-й минуте.

    Таким образом, "красные", набрав 9 очков, заняли 2-е место в группе С и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. У "Наполи" столько же баллов, но команда Карло Анчелотти уступила англичанам по дополнительным показателям и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

    В параллельном матче "ПСЖ" разгромил "Црвену Звезду" (4:1) и вышел в плей-оф Лиги чемпионов с первого места.

    #лига чемпионов#фк ливерпуль#фк наполи#фк псж#фк црвена звезда#салах мохамед
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