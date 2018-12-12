СМИ: «Спартак» претендует на полузащитника «Леванте» Барди - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 01:34Источник: Чемпионат.comАвтор: Гичунцев Артур

    СМИ: «Спартак» претендует на полузащитника «Леванте» Барди

    В нынешнем сезоне футболист провёл 14 матчей в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

    Московский «Спартак» проявляет интерес к македонскому полузащитнику «Леванте» Энису Барди.

    Согласно источнику, российский клуб хочет пригласить игрока в зимнее трансферное окно, но пока не может договориться с испанцами о сумме сделки.

    Отмечается, что «Леванте» оценивает македонца в 20 млн евро, а «Спартак» пока не готов заплатить за него больше 13 млн евро.

    При этом сообщается, что Барди также входит в сферу интересов «Валенсии» и «РБ Лейпциг».

    Напомним, 23-летний полузащитник перебрался в «Леванте» летом 2017 года из венгерского «Уйпешта» за 1,5 млн евро.

    #Футбол-Россия#РПЛ#испанская примера#фк спартак#фк леванте#Возможные трансферы#барди энис
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