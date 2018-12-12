Карло Анчелотти: Результат разочаровывает, но нам не в чем себя упрекнуть - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 02:20Источник: UEFA (УЕФА)

    Карло Анчелотти: Результат разочаровывает, но нам не в чем себя упрекнуть

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти – о поражении от «Ливерпуля» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    – Результат сильно разочаровывает, но нам не в чем себя упрекнуть. Мы сделали все что могли. Пожалуй, даже больше. Мы были очень близки к выходу из группы. Теперь надо показать в Лиге Европы, чему мы научились. Знаем, что можем далеко пройти в этом турнире.

    Мы хорошо начали матч, но в середине стали допускать ошибки – они возникали в результате высокого прессинга, который применял «Ливерпуль».

    Второй тайм получился каким-то хаотичным. Нам был очень нужен гол. Да, «Ливерпуль» упустил много моментов в контратаках, но и мы тоже могли забить, – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

    #лига чемпионов#фк ливерпуль#фк наполи#анчелотти карло
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