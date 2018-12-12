Карло Анчелотти: Результат разочаровывает, но нам не в чем себя упрекнуть

Футбол 12 декабря 2018 02:20 Источник: UEFA (УЕФА)

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти – о поражении от «Ливерпуля» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Результат сильно разочаровывает, но нам не в чем себя упрекнуть. Мы сделали все что могли. Пожалуй, даже больше. Мы были очень близки к выходу из группы. Теперь надо показать в Лиге Европы, чему мы научились. Знаем, что можем далеко пройти в этом турнире.

Мы хорошо начали матч, но в середине стали допускать ошибки – они возникали в результате высокого прессинга, который применял «Ливерпуль».

Второй тайм получился каким-то хаотичным. Нам был очень нужен гол. Да, «Ливерпуль» упустил много моментов в контратаках, но и мы тоже могли забить, – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.