Юрген Клопп: Потрясающий матч, адреналин в крови просто зашкаливает

Футбол 12 декабря 2018 02:35 Источник: UEFA (УЕФА)

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – о победе над «Наполи» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Я все еще не отошел. Адреналин в крови просто зашкаливает. Это был потрясающий матч. Ребята играли душой и сердцем. Мы показали один из лучших примеров обороны и прессинга, которые мне доводилось видеть.

Самый тяжелый отрезок был после забитого мяча. Обе команды показали невероятную игру. Мо забил потрясающий мяч, а сейв Али был просто нереальным. У меня нет слов. Горжусь, как ребята сыграли в сегодняшнем матче, – приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.