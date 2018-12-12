Юрген Клопп: Потрясающий матч, адреналин в крови просто зашкаливает - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 10окончен
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Брюгге
    Атлетико М
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Монако
    Боруссия Д
    0
    1
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Барселона
    Тоттенхэм Хотспур
    1
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Интер М
    ПСВ Эйндховен
    0
    1
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Ливерпуль
    Наполи
    1
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    перерыв
    Црвена Звезда
    ПСЖ
    0
    2
    • Футбол12 декабря 2018 02:35Источник: UEFA (УЕФА)

    Юрген Клопп: Потрясающий матч, адреналин в крови просто зашкаливает

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – о победе над «Наполи» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    – Я все еще не отошел. Адреналин в крови просто зашкаливает. Это был потрясающий матч. Ребята играли душой и сердцем. Мы показали один из лучших примеров обороны и прессинга, которые мне доводилось видеть.

    Самый тяжелый отрезок был после забитого мяча. Обе команды показали невероятную игру. Мо забил потрясающий мяч, а сейв Али был просто нереальным. У меня нет слов. Горжусь, как ребята сыграли в сегодняшнем матче, – приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

    #лига чемпионов#фк ливерпуль#фк наполи
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта