Александр Бубнов: Еврокубковую кампанию «Локомотива» иначе как провальной не назовешь - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 02:52Источник: Sportbox.ru

    Александр Бубнов: Еврокубковую кампанию «Локомотива» иначе как провальной не назовешь

    Футбольный эксперт Александр Бубнов – о поражении «Локомотива» от «Шальке» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    – Я так и не понял, как именно железнодорожники планировали выиграть в Германии. В атаке «Локомотив» себя вообще никак не проявил, кроме единственного момента Денисова в конце первого тайма.

    Вроде серьезных потерь нет, все в строю, а впереди игра совсем не клеилась. И нельзя сказать, что немцы особо усердствовали, ведь их устраивал любой результат матча. Гости проявили мало активности, поэтому и выбыли из борьбы.

    Конечно, еврокубковую кампанию «Локомотива» иначе как провальной не назовешь. В такой группе подопечные Юрия Семина были обязаны занимать как минимум третье место и проходить в Лигу Европы.

    С другой стороны, команда получила бесценный опыт, которого у нее не было очень давно. Не думаю, что вылет из еврокубков повлияет на позиции Семина, – его будут оценивать по выступлению в чемпионате России. А там отсутствие борьбы на два фронта должно помочь «Локомотиву» поправить турнирное положение, – приводит слова Бубнова Sportbox.Ru.

    #Футбол-Россия#лига чемпионов#фк локомотив#фк шальке#бубнов александр
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