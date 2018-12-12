Александр Бубнов: Еврокубковую кампанию «Локомотива» иначе как провальной не назовешь

Футбол 12 декабря 2018 02:52 Источник: Sportbox.ru

Футбольный эксперт Александр Бубнов – о поражении «Локомотива» от «Шальке» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Я так и не понял, как именно железнодорожники планировали выиграть в Германии. В атаке «Локомотив» себя вообще никак не проявил, кроме единственного момента Денисова в конце первого тайма.

Вроде серьезных потерь нет, все в строю, а впереди игра совсем не клеилась. И нельзя сказать, что немцы особо усердствовали, ведь их устраивал любой результат матча. Гости проявили мало активности, поэтому и выбыли из борьбы.

Конечно, еврокубковую кампанию «Локомотива» иначе как провальной не назовешь. В такой группе подопечные Юрия Семина были обязаны занимать как минимум третье место и проходить в Лигу Европы.

С другой стороны, команда получила бесценный опыт, которого у нее не было очень давно. Не думаю, что вылет из еврокубков повлияет на позиции Семина, – его будут оценивать по выступлению в чемпионате России. А там отсутствие борьбы на два фронта должно помочь «Локомотиву» поправить турнирное положение, – приводит слова Бубнова Sportbox.Ru.