Паулу Фонсека: Доказываем, что наша страна и наши люди очень благосердечны - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 03:11Источник: ФК «Шахтер»

    Паулу Фонсека: Доказываем, что наша страна и наши люди очень благосердечны

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека – о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом».

    – Мы проводим домашний поединок Лиги чемпионов на стадионе своего главного соперника. Раньше такого не происходило. Знаю, что президент «Динамо» первым поднял руку и сказал, что мы можем здесь играть. На мой взгляд, этим мы показываем, насколько велик украинский народ. Футбол – место для мира. Сейчас в стране происходят разные вещи: запреты и военное положение. А мы доказываем, что наша страна и наши люди очень благосердечны. Нужен только мир. Большое и искреннее спасибо президенту ФК «Динамо». Я тронут до глубины сердца, – приводит слова Фонсеки официальный сайт «Шахтера».

    – В каждом матче Лиги чемпионов вы пропускали два и более голов. Смогли найти и устранить причину?
    – Действительно, в таком сложном турнире против наилучших клубов Европы определенные хрупкие места нашей команды выходили на первый план. Соперникам удавалось противостоять нашей игре. Пытаемся скорректировать ошибки, работаем над тем, чтобы играть в обороне на ноль. Да, в некоторых матчах Лиги чемпионов нам забили больше, чем я того бы желал. Мы всегда стремимся не пропустить, постараемся и завтра.

    – Все же у вас сложный соперник. Насколько «Шахтер» мотивирован победить? Где удобнее и комфортнее играть – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    – Да, оппонент очень сильный, что доказано прошедшими матчами. Все, кто смотрел встречи «Лиона» с «Манчестер Сити», прекрасно понимают, почему я так говорю. Если не ошибаюсь, в этом сезоне они всего дважды уступили на выезде. Однако я и наша команда верим. В футболе нет ничего невозможного. Убежден, завтра все игроки будут супермотивированны. Мы постараемся добиться победы и пройти дальше.

    #лига чемпионов#фк шахтер#фк лион#фонсека паулу
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