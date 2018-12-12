Игорь Чугайнов: "Локомотив" вылетел из еврокубков, хотя группа была проходной

Футбол 12 декабря 2018 07:24 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Бывший капитан "Локомотива", главный тренер "Сибири" Игорь Чугайнов прокомментировал выступление железнодорожников в Лиге чемпионов.

- Большего ожидали от "Локомотива" в Лиге чемпионов. Но команда из еврокубков вылетела, хотя она опытная, группа была проходной. Если брать статистику с пятью проигранными матчами, нельзя говорить, что команде не везло в голевых моментах. Не повезти может в одном матче, максимум в двух, а если пять матчей проигрываешь, то соперники оказались сильнее.

На мой взгляд, Смолов чересчур сильно "разбрасывается", бегает по угловым флажкам. У него был единственный момент, когда он обыграл и ударил, больше вспомнить нечего. Не скажу, что Федор добавил напряжения, - цитирует Чугайнова агентство ТАСС.

11 декабря "Локомотив" уступил на выезде "Шальке" со счетом 0:1 и выбыл из еврокубков, заняв в группе ЛЧ последнее, четвертое место.