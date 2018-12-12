Никола Влашич: Наличие травмированных игроков усложнит задачу ЦСКА в Мадриде

Футбол 12 декабря 2018 07:40 Источник: «Известия» Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

- «Реал» - один из самых обсуждаемых и популярных клубов на земле, поэтому мы, конечно, знаем о кадровых перестановках в их коллективе. При новом тренере команда выглядит очень неплохо. Но в одном конкретном матче может случиться все, что угодно.

Наличие травмированных футболистов в составе усложнит нам задачу. Мы потеряли хороших, сильных игроков. Но это не может быть оправданием для нас. В Мадриде нужно проявить лучшие качества и добиться положительного результата, - приводят слова Влашича «Известия».

Матч «Реал» - ЦСКА состоится сегодня, 12 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Армейцам не смогут помочь травмированные Алан Дзагоев, Ильзат Ахматов и Виктор Васин.