Сергей Дмитриев: «Спартак» пока играет на багаже Карреры

Футбол 12 декабря 2018 11:36 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Липкин Антон

Красно-белые провели пять матчей под руководством Кононова.

Бывший форвард «Спартака» Сергей Дмитриев высказался об изменениях в команде с приходом нового главного тренера Олега Кононова.

«Пока красно-белые играют на багаже Массимо Карреры, – приводит «Спорт уик-энд» слова Дмитриева. – Ни один тренер в мире за пару недель не может что-то кардинально изменить в игре команды. О «Спартаке» Кононова можно будет говорить весной».

Напомним, итальянец Массимо Каррера, возглавлявший «Спартак» с августа 2016 года, был отправлен в отставку 22 октября, на следующий день после поражения от «Арсенала» (2:3) в премьер-лиге.

12 ноября «Спартак» представил новым главным тренером Кононова, который раньше возглавлял как раз «Арсенал». Под его руководством команда провела пять матчей и одержала в них три победы (все – в чемпионате) при одной ничьей (в Кубке России) и одном поражении (в Лиге Европы).

В четверг «Спартак» сыграет в гостях с «Вильярреалом» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы, после чего команда уйдет в отпуск.