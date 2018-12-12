«Лужники» признаны лучшим стадионом по видимости поля с трибун

Футбол 12 декабря 2018 11:59 Источник: Агентство городских новостей «Москва» Автор: Липкин Антон

Стадион в Москве был реконструирован к чемпионату мира по футболу.

Стадион «Лужники» был признан ФИФА лучшей ареной в мире по видимости поля с трибун. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Специалисты Международной федерации футбола заявили, что стадион «Лужники» стал лучшим в мире, в частности, по видимости поля с трибун, – сказал Бочкарев в интервью агентству городских новостей «Москва». – Во время реконструкции проводили проверки 50 делегаций подразделений ФИФА. Каждая из них отвечала за свою часть – кто за места на трибуне, кто за освещение.

Замечания экспертов мы устраняли в кратчайшие сроки. Например, за две ночи установили 300 дополнительных розеток. Регулярно на стройплощадку приезжал мэр Москвы Сергей Собянин. Кстати, именно по его решению был сохранен исторический фасад арены. Реконструкция стоила городу 26,6 миллиарда рублей и вошла в 10 процентов масштабных мировых проектов, где уложились в бюджет и в срок.

Будучи членом городского штаба ЧМ-2018, я присутствовал на всех матчах в «Лужниках» и видел, как болельщикам нравится наша арена. Так что стадион принял чемпионат мира по футболу на высшем уровне».

Напомним, стадион «Лужники» был реконструирован к чемпионату мира по футболу. Во время турнира арена приняла семь матчей, в том числе открытие и финал.