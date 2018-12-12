Дмитрий Парфенов: Мы много атакуем, много тратим сил впереди, но пропускаем

Футбол 12 декабря 2018 11:59 Источник: ФК «Урал» Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги первой части сезона.

- Считаю, что могли взять больше очков в чемпионате. Команда способна на большее. Ребята сами об этом знают. И они хотят добиваться результата. Теперь наша задача с пользой провести время до возобновления сезона.

Мы анализируем нашу работу каждый день. Конечно, изучали, что мы получили от летних сборов. Сделали выводы. Над ошибками будем работать. Главное, что бросается в глаза, — это то, что мы пропускаем в каждом матче. Да, мы много атакуем, много тратим сил впереди, но пропускаем, — цитирует Парфенова пресс-служба клуба.

"Урал" занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.