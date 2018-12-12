Фернандо Льоренте: Я готов вернуться в "Атлетик" - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 12:43Источник: Mundo DeportivoАвтор: Спирин Дмитрий

    Фернандо Льоренте: Я готов вернуться в "Атлетик"

    Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте не против вернуться в «Атлетик».

    «Если будет такая возможность и поступит предложение, возможно, я вернусь в «Атлетик». Но пока меня не приглашали. В клубе грядут выборы, поэтому сейчас это деликатный момент. Но я готов.

    Несмотря на то, что команда выступает не лучшим образом, я верю в них. У них сплоченный коллектив, который улучшит положение в чемпионате», — цитирует Льоренте Mundo Deportivo.

    Контракт 33-летнего испанца с «Тоттенхэмом» действует до лета 2019 года.

    За баскский клуб нападающий играл с 2005 по 2013 год.

    #льоренте фернандо#фк атлетик#испанская примера#фк тоттенхэм#апл#Возможные трансферы
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