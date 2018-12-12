Фернандо Льоренте: Я готов вернуться в "Атлетик"

Футбол 12 декабря 2018 12:43 Источник: Mundo Deportivo Автор: Спирин Дмитрий

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте не против вернуться в «Атлетик».

«Если будет такая возможность и поступит предложение, возможно, я вернусь в «Атлетик». Но пока меня не приглашали. В клубе грядут выборы, поэтому сейчас это деликатный момент. Но я готов.

Несмотря на то, что команда выступает не лучшим образом, я верю в них. У них сплоченный коллектив, который улучшит положение в чемпионате», — цитирует Льоренте Mundo Deportivo.

Контракт 33-летнего испанца с «Тоттенхэмом» действует до лета 2019 года.

За баскский клуб нападающий играл с 2005 по 2013 год.