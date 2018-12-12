"Крылья Советов" проведут зимние сборы в ОАЭ и Турции - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 12:56Источник: ФК «Крылья Советов»Автор: Спирин Дмитрий

    "Крылья Советов" проведут зимние сборы в ОАЭ и Турции

    «Крылья Советов» на официальном сайте сообщили о месте проведения зимних сборов.

    Команда соберется 12 января в Москве, где пройдет медосмотр. 14 января самарский клуб вылетит в ОАЭ, где будет работать две недели.

    Второй и третий сборы пройдут уже в Турции. Второй запланирован на 31 января и продлится до 13 февраля, а второй с 17 февраля по 28 февраля.

    «Крылья Советов» после первой части сезона расположились на 13-м месте в таблице РПЛ. В активе самарцев 17 очков.

    Первый официальный матч в 2019 году «Крылья Советов» проведут 3 марта против «Локомотива».

    #фк крылья советов#РПЛ#Футбол-Россия
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