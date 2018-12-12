Сантьяго Солари: «Реал» всегда был великим и скромным, а чувства Роналду принадлежат ему

Футбол 12 декабря 2018 13:03 Источник: ФК «Реал» Автор: Липкин Антон

Аргентинец ответил португальцу.

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировала слова бывшего форварда команды Криштиану Роналду, который заявил, что в его нынешней команде – «Ювентусе» – более семейные отношения в коллективе, чем в «Реале».

«Скромность – это добродетель великих, – сказал 42-летний аргентинец на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА. – На протяжении всей своей истории «Реал» всегда был великим и скромным, соответствуя всем ценностям спорта. Вот почему эта команда выиграла так много титулов.

Криштиану Роналду – это живая история «Реала», и его чувства принадлежат ему».

Напомним, в среду «Реал» примет ЦСКА в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.