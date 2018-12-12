Сантьяго Солари: «Реал» всегда был великим и скромным, а чувства Роналду принадлежат ему - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 13:03Источник: ФК «Реал»Автор: Липкин Антон

    Сантьяго Солари: «Реал» всегда был великим и скромным, а чувства Роналду принадлежат ему

    Аргентинец ответил португальцу.

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировала слова бывшего форварда команды Криштиану Роналду, который заявил, что в его нынешней команде – «Ювентусе» – более семейные отношения в коллективе, чем в «Реале».

    «Скромность – это добродетель великих, – сказал 42-летний аргентинец на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА. – На протяжении всей своей истории «Реал» всегда был великим и скромным, соответствуя всем ценностям спорта. Вот почему эта команда выиграла так много титулов.

    Криштиану Роналду – это живая история «Реала», и его чувства принадлежат ему».

    Напомним, в среду «Реал» примет ЦСКА в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

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