Сантьяго Солари: «Реал» всегда был великим и скромным, а чувства Роналду принадлежат ему

Аргентинец ответил португальцу.
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировала слова бывшего форварда команды Криштиану Роналду, который заявил, что в его нынешней команде – «Ювентусе» – более семейные отношения в коллективе, чем в «Реале».
«Скромность – это добродетель великих, – сказал 42-летний аргентинец на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА. – На протяжении всей своей истории «Реал» всегда был великим и скромным, соответствуя всем ценностям спорта. Вот почему эта команда выиграла так много титулов.
Криштиану Роналду – это живая история «Реала», и его чувства принадлежат ему».
Напомним, в среду «Реал» примет ЦСКА в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.