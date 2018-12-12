Карло Анчелотти: Если посмотреть повтор, то фол ван Дейка на Мертенсе – это удаление

Футбол 12 декабря 2018 13:17 Источник: Sky Sports Автор: Липкин Антон

«Наполи» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из Лиги чемпионов.

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1) на стадионе «Энфилд» заявил, что защитник «красных» Виргил ван Дейк должен был получить красную карточку за фол на форварде Дрисе Мертенсе.

«Если посмотреть повтор, то это красная карточка, – приводит Sky Sports слова Анчелотти. – Много вопросов задают о системе VAR. Но когда она появится в Лиге чемпионов, будет уже слишком поздно.

Мы были очень близки, но нам не о чем сожалеть. Это то, что я сказал игрокам. Не думаю, что им стоит сильно расстраиваться. Выйти из такой сильной группы было бы сказочным достижением. И немногие рассчитывали, что мы зайдем так далеко».

После поражения в Ливерпуле «Наполи» опустился на третье место в группе C и продолжит выступление в Лиге Европы.

Добавим, что за фол на Мертенсе главный арбитр матча словенец Дамир Скомина показал ван Дейку желтую карточку.