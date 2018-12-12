Дмитрий Хомуха: У «Реала» не самая высокая мотивация, ЦСКА может набрать очки - Советский спорт
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    ЦСКА
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 20:55
    Виктория Пльзень
    Рома
    0
    0
    • Футбол12 декабря 2018 13:47Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Липкин Антон

    Дмитрий Хомуха: У «Реала» не самая высокая мотивация, ЦСКА может набрать очки

    ЦСКА борется за выход в 1/16 финала Лиги Европы.

    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о шансах команды в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом», а также оценил выступление армейцев в первой половине сезона.

    – Мотивация у соперника не самая высокая, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Хомухи, – и если армейцы покажут свою лучшую игру, все сойдется, то станет возможным набрать очки.

    – Как оцените первую часть чемпионата для ЦСКА?
    – Положительно. Армейцы ушли на зимнюю паузу, находясь на третьей строчке турнирной таблицы. Это говорит о том, что со своими задачами команда справляется. Мне было понятно, что ЦСКА будет находиться в верхней части, но я ожидал, что у команды будет больше проблем.

    Напомним, матч «Реал» – ЦСКА пройдет 12 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало – 20:55 (мск).

    Чтобы занять третье место в группе G и выйти в 1/16 финала Лиги Европы, вице-чемпионы России должны набрать в среду больше очков, чем «Виктория Пльзень», которая в параллельном матче примет «Рому».

    #лига чемпионов#фк цска#фк реал мадрид#хомуха дмитрий#рпл#испанская примера#Футбол-Россия
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