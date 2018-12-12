Дмитрий Хомуха: У «Реала» не самая высокая мотивация, ЦСКА может набрать очки

Футбол 12 декабря 2018 13:47 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Липкин Антон

ЦСКА борется за выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о шансах команды в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом», а также оценил выступление армейцев в первой половине сезона.

– Мотивация у соперника не самая высокая, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Хомухи, – и если армейцы покажут свою лучшую игру, все сойдется, то станет возможным набрать очки.

– Как оцените первую часть чемпионата для ЦСКА?

– Положительно. Армейцы ушли на зимнюю паузу, находясь на третьей строчке турнирной таблицы. Это говорит о том, что со своими задачами команда справляется. Мне было понятно, что ЦСКА будет находиться в верхней части, но я ожидал, что у команды будет больше проблем.

Напомним, матч «Реал» – ЦСКА пройдет 12 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало – 20:55 (мск).

Чтобы занять третье место в группе G и выйти в 1/16 финала Лиги Европы, вице-чемпионы России должны набрать в среду больше очков, чем «Виктория Пльзень», которая в параллельном матче примет «Рому».