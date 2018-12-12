Уго Льорис: После быстрого гола «Тоттенхэму» было трудно вернуться в игру - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 14:37Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

    Уго Льорис: После быстрого гола «Тоттенхэму» было трудно вернуться в игру

    «Шпоры» свели вничью матч в Барселоне и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис после матча с «Барселоной» (1:1) на «Камп Ноу» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал выход команды в плей-офф.

    «Нам помог «ПСВ», – приводит слова 31-летнего француза официальный сайт УЕФА. – После быстрого гола нам было трудно вернуться в игру, но мы остались верны своим принципам и основам. К сожалению, победить не удалось, но, по крайней мере, мы прошли дальше, и это самое важное.

    Действительно до конца матча мы должны были бороться за победу, три очка и не пропускать. Справиться с этим было непросто. Но мы проявили характер, так что все заслуженно».

    Напомним, единственный гол «Тоттенхэма» забил на 85-й минуте бразилец Лукас Моура.

    В параллельном матче «Интер» не смог обыграть «ПСВ», что позволило «шпорам» остаться на втором месте в группе B.

    Жеребьевка 1/8 финала пройдет 17 декабря.

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