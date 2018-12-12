Уго Льорис: После быстрого гола «Тоттенхэму» было трудно вернуться в игру

Футбол 12 декабря 2018 14:37 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

«Шпоры» свели вничью матч в Барселоне и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис после матча с «Барселоной» (1:1) на «Камп Ноу» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал выход команды в плей-офф.

«Нам помог «ПСВ», – приводит слова 31-летнего француза официальный сайт УЕФА. – После быстрого гола нам было трудно вернуться в игру, но мы остались верны своим принципам и основам. К сожалению, победить не удалось, но, по крайней мере, мы прошли дальше, и это самое важное.

Действительно до конца матча мы должны были бороться за победу, три очка и не пропускать. Справиться с этим было непросто. Но мы проявили характер, так что все заслуженно».

Напомним, единственный гол «Тоттенхэма» забил на 85-й минуте бразилец Лукас Моура.

В параллельном матче «Интер» не смог обыграть «ПСВ», что позволило «шпорам» остаться на втором месте в группе B.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 17 декабря.