Маурисио Почеттино: В ожидании результата матча «Интера» провели две непростые минуты в раздевалке

Футбол 12 декабря 2018 15:07 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Барселоной», и этого хватило для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Барселоной» (1:1) на «Камп Ноу» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Поздравляю игроков, они сыграли фантастически, – приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА. – Команда проявила огромные усилия. Очень рад за наших болельщиков, которые были здесь, наших болельщиков в Лондоне и по всему миру. Это огромный-огромный успех для клуба, так что, конечно, я очень доволен.

В ожидании результата матча «Интера» мы провели две крайне непростые минуты в раздевалке. Выход в плей-офф Лиги чемпионов – это очень важно для клуба.

Я был, как обычно, спокоен на бровке. Я все время считал, что мы можем рассчитывать на победу. Мы создавали много моментов и контролировали игру. В итоге Лукас забил важный гол, а игра в Милане завершилась вничью.

Мы показали, что, если верить, в футболе все возможно. После игры с «ПСВ» мы должны были побеждать в каждом матче.

Я надеюсь, что мы сделали что-то важное, и это может помочь нам добиться чего-то значимого в оставшейся части сезона».

Напомним, «Тоттенхэм» забил ответный гол на 85-й минуте после удара бразильца Лукаса Моуры.

Ничья позволила «шпорам» остаться на втором месте группы B, так как в параллельном матче «Интер» не смог обыграть «ПСВ».

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 17 декабря.