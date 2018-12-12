Адвокат: Если Кокорин не начнет тренироваться, он может встать на костыли

Футбол 12 декабря 2018 15:42 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Представитель форварда «Зенита» заявил о необходимости физической нагрузки для своего подзащитного.

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы форварда «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что отсутствие тренировок может негативно сказаться на здоровье игрока.

«У моего доверителя незадолго до инцидента была операция в Италии на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии, – приводит ТАСС слова Ромашова. – Если Александру Кокорину не начать тренироваться, он может встать на костыли».

Напомним, 5 декабря Тверской районный суд Москвы продлил арест Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 февраля.

Оба игрока были арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Сергея Гайсина.

Добавим, что Кокорин восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена с марта по сентябрь этого года.