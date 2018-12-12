Два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 18:12Источник: Федерация футбола ФранцииАвтор: Сметанникова Дарья

    Два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране

    Во Франции с 17 ноября проходят акции протестов «желтых жилетов» выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией в стране.

    Профессиональная французская футбольная лига сообщила, что еще два матча чемпионата Франции будут перенесены из-за акций протестов «желтых жилетов».

    Матчи 18-го тура «Нант» - «Монпелье» и «Ницца» - «Сент-Этьен» перенесены из-за соображений безопасности.

    Матч между «Ниццой» и «Сент-Этьеном», который должен состояться в пятницу, скорее всего будет сыгран в воскресенье, чтобы не усложнять график обеих команд, так как матчи 17-го тура с их участием также были перенесены.

    #лига 1#фк нант#фк монпелье#фк ницца#фк сент-этьен
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