Два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране

Футбол 12 декабря 2018 18:12 Источник: Федерация футбола Франции Автор: Сметанникова Дарья

Во Франции с 17 ноября проходят акции протестов «желтых жилетов» выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией в стране.

Профессиональная французская футбольная лига сообщила, что еще два матча чемпионата Франции будут перенесены из-за акций протестов «желтых жилетов».

Матчи 18-го тура «Нант» - «Монпелье» и «Ницца» - «Сент-Этьен» перенесены из-за соображений безопасности.

Матч между «Ниццой» и «Сент-Этьеном», который должен состояться в пятницу, скорее всего будет сыгран в воскресенье, чтобы не усложнять график обеих команд, так как матчи 17-го тура с их участием также были перенесены.