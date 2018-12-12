Главный тренер «Вильярреала»: «Спартак» - российская команда, но с бразильскими чертами - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 18:34Источник: ФК «Вильярреал»Автор: Сметанникова Дарья

    Главный тренер «Вильярреала»: «Спартак» - российская команда, но с бразильскими чертами

    Завтра, 13 декабря, в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» дома примет «Спартак».

    Новый главный тренер «Вильярреала» Луис Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего матча, который станет для него первым у руля испанской команды после отставки 10 декабря Хавьера Кальехи.

    «Это финал - или мы проходим дальше, или остаемся за бортом. Ребята полны желания сделать все правильно. Завтра все будет по максимуму, и я надеюсь, что когда игра закончится, у них не останется сил, чтобы двигаться. Мы должный уйти на перерыв с максимальными амбициями.

    «Спартак» - это российская команда, но с бразильскими чертами. У них много высококлассных игроков. Мы постараемся использовать свободное пространство, которое у нас может быть, и избегать их атак. Идея такова, что мы должны создать прочную основу, чтобы игроки чувствовали себя уверенно и могли проявить весь свой потенциал», - цитирует Гарсию пресс-служба «Вильярреала».

    После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» возглавляет турнирную таблицу G с 7 очками, «Спартак» идет на последней строчке с 5 баллами.

    #гарсия луис#фк вильярреал#фк спартак#лига европы#Футбол-Россия
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