«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту Шереметьево - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 18:52Источник: ФК «Спартак»Автор: Сметанникова Дарья

    «Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту Шереметьево

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго по информации СМИ был задержан в аэропорту Шереметьево за нарушение таможенных правил.

    «Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго.

    «Сегодня в СМИ появилась информация о том, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго был задержан за нарушение таможенных правил. «Спартак» сообщает, что эта информация не соответствует действительности.

    В настоящее время Жиго, перенесший операцию крестообразных связок, находится в Москве и уже в течение нескольких дней продолжает курс реабилитации на нашей подмосковной базе в Тарасовке. Желаем Самуэлю скорейшего возвращения в строй!», - говорится в сообщении в твиттере.

    Ранее сообщалось, что французский защитник прилетел из Рима в Москву. При досмотре у Жиго в багаже нашли две коробки элитных часов Rolex, которые не были задекларированы.

    #фк спартак#жиго самуэль#Футбол-Россия#рпл
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