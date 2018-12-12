«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту Шереметьево

Футбол 12 декабря 2018 18:52 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго по информации СМИ был задержан в аэропорту Шереметьево за нарушение таможенных правил.

«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго.

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго был задержан за нарушение таможенных правил. «Спартак» сообщает, что эта информация не соответствует действительности.

В настоящее время Жиго, перенесший операцию крестообразных связок, находится в Москве и уже в течение нескольких дней продолжает курс реабилитации на нашей подмосковной базе в Тарасовке. Желаем Самуэлю скорейшего возвращения в строй!», - говорится в сообщении в твиттере.

Ранее сообщалось, что французский защитник прилетел из Рима в Москву. При досмотре у Жиго в багаже нашли две коробки элитных часов Rolex, которые не были задекларированы.