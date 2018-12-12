«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту Шереметьево

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго по информации СМИ был задержан в аэропорту Шереметьево за нарушение таможенных правил.
«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго.
«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго был задержан за нарушение таможенных правил. «Спартак» сообщает, что эта информация не соответствует действительности.
В настоящее время Жиго, перенесший операцию крестообразных связок, находится в Москве и уже в течение нескольких дней продолжает курс реабилитации на нашей подмосковной базе в Тарасовке. Желаем Самуэлю скорейшего возвращения в строй!», - говорится в сообщении в твиттере.
Ранее сообщалось, что французский защитник прилетел из Рима в Москву. При досмотре у Жиго в багаже нашли две коробки элитных часов Rolex, которые не были задекларированы.