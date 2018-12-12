Гендиректор «Динамо»: Мы хотели бы приобрести сильных новичков, но все будет зависеть от финансовых возможностей - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 19:07Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Гендиректор «Динамо»: Мы хотели бы приобрести сильных новичков, но все будет зависеть от финансовых возможностей

    Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Федоров рассказал о планах команды на будущее, а также подвел итоги первой части сезона.

    «Трудно сейчас однозначно оценить выступление команды. С одной стороны, мы находимся в пяти очках от зоны еврокубков, с другой — в трех очках от зоны стыковых матчей. Турнирная таблица очень плотная, так в принципе было и в прошлом году, по итогу которого «Динамо» заняло 8-е место. Если мерить оценочными категориями, то удовлетворительно. Но есть над чем работать.

    Мы прекрасно видим все наши болевые точки. Да, в большей степени нам не хватает креатива в средней линии, но есть еще проблема — реализация. Таким образом, мы говорим уже о нападении. Мы, конечно, хотели бы приобрести сильных новичков, но все будет зависеть от финансовых возможностей клуба», - приводит слова Федорова Sport24.ru.

    После 17 туров РПЛ «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

    #фк динамо москва#федоров сергей#рпл#Футбол-Россия
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