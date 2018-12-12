Источник: В Шереметьево был задержан Боккетти, а не Жиго

Футбол 12 декабря 2018 19:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Стали известны новые подробности задержания футболиста «Спартака» в аэропорту Шереметьево.

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти был задержан на таможне в аэропорту Шереметьево за попытку провоза в Россию двух пар элитных и незадекларированных часов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Боккети, который возвращался в Москву из Рима, не задекларировал на таможне две пары часов Rolex. 32-летнему итальянцу грозит административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево был задержан другой защитник красно-белых Самуэль Жиго. Позже сам футболист и клуб опровергли эту информацию.