Источник: В Шереметьево был задержан Боккетти, а не Жиго - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 19:28Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Источник: В Шереметьево был задержан Боккетти, а не Жиго

    Стали известны новые подробности задержания футболиста «Спартака» в аэропорту Шереметьево.

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти был задержан на таможне в аэропорту Шереметьево за попытку провоза в Россию двух пар элитных и незадекларированных часов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Боккети, который возвращался в Москву из Рима, не задекларировал на таможне две пары часов Rolex. 32-летнему итальянцу грозит административная ответственность.

    Ранее сообщалось, что в Шереметьево был задержан другой защитник красно-белых Самуэль Жиго. Позже сам футболист и клуб опровергли эту информацию.

    #боккетти сальваторе#жиго самуэль#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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