Источник: В Шереметьево был задержан Боккетти, а не Жиго

Стали известны новые подробности задержания футболиста «Спартака» в аэропорту Шереметьево.
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти был задержан на таможне в аэропорту Шереметьево за попытку провоза в Россию двух пар элитных и незадекларированных часов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Боккети, который возвращался в Москву из Рима, не задекларировал на таможне две пары часов Rolex. 32-летнему итальянцу грозит административная ответственность.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево был задержан другой защитник красно-белых Самуэль Жиго. Позже сам футболист и клуб опровергли эту информацию.