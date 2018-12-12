"Реал" - ЦСКА. Бекао и Влашич сыграют с первых минут

Тренерский штаб ЦСКА определился со стартовым составом команды на матч с «Реалом».
«Реал»: Куртуа, Одриосола, Хави Санчес, Марсело, Вальехо, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Иско, Асенсио, Винисус Жуниор, Бензема.
Запасные: К. Навас, Карвахаль, Варан, Кроос, Модрич, Лукас Васкес, Бэйл.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Чернов, Нисимура, Кучаев, Бийол, Жамалетдинов, Эрнандес.
Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и ЦСКА состоится сегодня, 12 декабря, в 20:55 мск.
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📋 Наш состав на #РеалЦСКА! / Starting XI . #ЛигаЧемпионов #мыЦСКА
Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)