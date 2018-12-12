"Реал" - ЦСКА. Бекао и Влашич сыграют с первых минут - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 19:51Источник: ПФК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

    "Реал" - ЦСКА. Бекао и Влашич сыграют с первых минут

    Тренерский штаб ЦСКА определился со стартовым составом команды на матч с «Реалом».

    «Реал»: Куртуа, Одриосола, Хави Санчес, Марсело, Вальехо, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Иско, Асенсио, Винисус Жуниор, Бензема.
    Запасные: К. Навас, Карвахаль, Варан, Кроос, Модрич, Лукас Васкес, Бэйл.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
    Запасные: Помазун, Чернов, Нисимура, Кучаев, Бийол, Жамалетдинов, Эрнандес.

    Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и ЦСКА состоится сегодня, 12 декабря, в 20:55 мск.

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    📋 Наш состав на #РеалЦСКА! / Starting XI . #ЛигаЧемпионов #мыЦСКА

    Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)

    #фк цска#фк реал мадрид#бекао родриго#влашич никола#лига чемпионов#Футбол-Россия
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