Олег Кононов: Каждая победа «Спартака» - это чудо

Футбол 12 декабря 2018 19:59 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом».

«У нас есть травмированные футболисты. Но, думаю, каждая победа — не только в завтрашней игре, — это и есть чудо. Выигрыш означает, что команда сделала много и сотворила чудо. Завтра сыграют те, кто здоров и кто готов», - приводит слова Кононова Sport24.ru.

Матч «Вильярреал» - «Спартак» состоится завтра, 13 декабря. После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» возглавляет турнирную таблицу G с 7 очками, «Спартак» идет на последней строчке с 5 баллами.