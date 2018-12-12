Олег Кононов: Каждая победа «Спартака» - это чудо - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 19:59Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Олег Кононов: Каждая победа «Спартака» - это чудо

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом».

    «У нас есть травмированные футболисты. Но, думаю, каждая победа — не только в завтрашней игре, — это и есть чудо. Выигрыш означает, что команда сделала много и сотворила чудо. Завтра сыграют те, кто здоров и кто готов», - приводит слова Кононова Sport24.ru.

    Матч «Вильярреал» - «Спартак» состоится завтра, 13 декабря. После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» возглавляет турнирную таблицу G с 7 очками, «Спартак» идет на последней строчке с 5 баллами.

    #кононов олег#фк спартак#фк вильярреал#лига европы#Футбол-Россия
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