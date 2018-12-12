Лоренсо Мельгарехо: У «Спартака» одна цель – победить завтра

Футбол 12 декабря 2018 20:07 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо дал комментарий в преддверии заключительного матча группового этапа Лиги Европы с «Вильяррелом».

«У нас очень дружный и сплоченный коллектив как никогда. Все идем к одной цели. Мы прекрасно готовы и психологически и физически к матчу. Цель одна — победить завтра. Сделаем для этого все возможное. Но никто не может предсказывать заранее.

Я готов, конечно, как всегда, выйти на левый край защиты. Куда тренер поставит, там и стараюсь давать максимум пользы команде. Футбол есть футбол — надо делать свою работу», - цитирует Мельгарехо Sport24.ru.

Матч «Вильярреал» - «Спартак» состоится завтра, 13 декабря, в 20:55 мск.. После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» возглавляет турнирную таблицу G с 7 очками, «Спартак» идет на последней строчке с 5 баллами.