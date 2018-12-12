Олег Кононов: Завтрашняя игра с «Вильярреалом» - самая главная в 2018 году

Футбол 12 декабря 2018 20:14 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Вильяррелом».

«И «Спартак», и «Вильярреал» любят атаковать, любят комбинационный футбол. Мы увидели это в Москве. Завтра, по сути, финал группы. Каждый понимает, что пойдет дальше, если победит. Завтра наш последний матч в этом году. И так уж совпало, что он и последний в Лиге Европы. Завтрашняя игра самая главная в 2018 году.

Трудно сказать, как поведет себя «Вильярреал». Есть такая практика, что с приходом нового тренера команда психологически оживает. Поэтому вижу, что так будет и с «Вильярреалом». Что до тактики, тут ничего не могу предполагать. Но игроки остались те же. Может и будут перестроения, но, думаю, незначительные», - цитирует Кононова Sport24.ru.

Матч «Вильярреал» - «Спартак» состоится завтра, 13 декабря, в 20:55 мск.. После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» возглавляет турнирную таблицу G с 7 очками, «Спартак» идет на последней строчке с 5 баллами.