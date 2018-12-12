Комбаров не примет участия в матче с «Вильяррелом»

Футбол 12 декабря 2018 20:44 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Завтра, 13 декабря, «Спартак» в гостях сыграет с «Вильяррелом» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров не сыграет против «Вильярреала». Об этом сообщает Sport24.ru.

За день до матча Комбаров тренировался по индивидуальной программе в тренажерном зале под руководством физиотерапевта. В матче с «Уралом» (1:2) защитник получил травму мышц бедра.

Матч «Вильярреал» - «Спартак» состоится завтра, 13 декабря, в 20:55 мск.. После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» возглавляет турнирную таблицу G с 7 очками, «Спартак» идет на последней строчке с 5 баллами.