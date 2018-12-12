Комбаров не примет участия в матче с «Вильяррелом» - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 20:44Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Комбаров не примет участия в матче с «Вильяррелом»

    Завтра, 13 декабря, «Спартак» в гостях сыграет с «Вильяррелом» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

    Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров не сыграет против «Вильярреала». Об этом сообщает Sport24.ru.

    За день до матча Комбаров тренировался по индивидуальной программе в тренажерном зале под руководством физиотерапевта. В матче с «Уралом» (1:2) защитник получил травму мышц бедра.

    Матч «Вильярреал» - «Спартак» состоится завтра, 13 декабря, в 20:55 мск.. После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» возглавляет турнирную таблицу G с 7 очками, «Спартак» идет на последней строчке с 5 баллами.

    #комбаров дмитрий#фк спартак#фк вильярреал#лига европы#Футбол-Россия
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