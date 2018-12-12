Лоренсо Мельгарехо: Глушаков – игрок «Спартака» и часть нашей семьи

Футбол 12 декабря 2018 21:02 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Завтра, 13 декабря, «Спартак» в гостях сыграет с «Вильярреалом» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

Главный тренер красно-белых Олег Кононов и полузащитник Лоренсо Мельгарехо прокомментировали ситуацию вокруг капитана Дениса Глушакова.

«Компромат на Глушакова? Я не читаю этого. Мы готовимся к игре и не смотрим ничего, что нам не нужно для этой подготовки», - сказал Кононов, которого цитирует Sport24.ru.

«Футболисты прежде всего думают о коллективе и атмосфере внутри команды. Глушаков — наш игрок и часть нашей семьи. Он с нами в нашей группе. И мы думаем о коллективе прежде всего», - добавил Мельгарехо.