Лоренсо Мельгарехо: Глушаков – игрок «Спартака» и часть нашей семьи - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 001-й тайм
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    1-й тайм
    Виктория Пльзень
    Рома
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Аякс
    Бавария
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Бенфика
    АЕК Афины
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Шахтёр Д
    Лион
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Манчестер Сити
    Хоффенхайм
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Янг Бойз
    Ювентус
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Валенсия
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
    • Футбол12 декабря 2018 21:02Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Лоренсо Мельгарехо: Глушаков – игрок «Спартака» и часть нашей семьи

    Завтра, 13 декабря, «Спартак» в гостях сыграет с «Вильярреалом» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

    Главный тренер красно-белых Олег Кононов и полузащитник Лоренсо Мельгарехо прокомментировали ситуацию вокруг капитана Дениса Глушакова.

    «Компромат на Глушакова? Я не читаю этого. Мы готовимся к игре и не смотрим ничего, что нам не нужно для этой подготовки», - сказал Кононов, которого цитирует Sport24.ru.

    «Футболисты прежде всего думают о коллективе и атмосфере внутри команды. Глушаков — наш игрок и часть нашей семьи. Он с нами в нашей группе. И мы думаем о коллективе прежде всего», - добавил Мельгарехо.

    #мельгарехо лоренсо#глушаков денис#кононов олег#фк спартак#лига европы#фк вильярреал#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта