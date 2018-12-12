Адвокат Дарьи Глушаковой: Для некоторых футболистов 90-е будто и не заканчивались - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 21:24Источник: «Московский комсомолец»Автор: Сметанникова Дарья

    Адвокат Дарьи Глушаковой: Для некоторых футболистов 90-е будто и не заканчивались

    Сергей Жорин – адвокат, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи рассказал о конфликте клиентки с супругом.

    «Дарья встретилась с Денисом. Разговор происходил на повышенных тонах. Она потом мне сказала, что он выступил категорически против того, чтобы решать проблему миром, а из его уст она услышала мат-перемат и угрозу. Мол, ни о чем он договариваться не станет, а если она будет настаивать на выплате алиментов, то пожалеет об этом.

    Я тогда подумал: может, Даша сгущает краски? Но когда услышал аудиозаписи, поверил, что по-другому Глушаков общаться не умеет.

    Такое ощущение, что подобное общение для некоторых футболистов – это их стайл. Они считают, что все можно решить деньгами, угрозами. Для них 90-е будто и не заканчивались», - цитирует Жорина «МК».

    Напомним, ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой Глушаков угрожает своей жене, обсуждая детали бракоразводного процесса.

    #глушаков денис#глушакова дарья#фк спартак#Футбол-Россия#рпл
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