«Реал» – ЦСКА. Щенников удвоил преимущество армейцев (видео)

Футбол 12 декабря 2018 21:47 Источник: «Советский спорт»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» удвоил преимущество армейцев.

Щенников сделал счет 2:0 в матче на 43-й минуте. Фернандес перед штрафной отдал на Чалова, тот пяткой направил мяч в штрафную, где с носка пробил Фернандес, Куртуа отбил ногой, а Щенников в противоход отправил мяч в ворота.

И какой второй гол. Пятка Чалова – космос. Щенников – красавец. Парни, не останавливайтесь 👏#РеалЦСКА pic.twitter.com/0zbfe11yL9 — Матч ТВ (@MatchTV) 12 декабря 2018 г.

Счет в матче на 37-й минуте открыл нападающий Федор Чалов, забив с передачи Арнора Сигурдссона.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, Щенников в текущем сезоне принял участие в 13 играх ЦСКА, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.