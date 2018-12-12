Джикия поддержал Кокорина и Мамаева: На футбольных полях вас очень не хватает (видео) - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 22:08Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Джикия поддержал Кокорина и Мамаева: На футбольных полях вас очень не хватает (видео)

    Ролик в инстаграме выложил хавбек «Крыльев Советов» Алан Чочиев.

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия записал видеообращение нападающему «Зениту» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

    «Парни, хочу поддержать вас в этот непростой момент. Хочу пожелать вам, самое главное, терпения и сил. Терпения и сил вашим родным и близким людям, которые очень любят вас, скучают и, самое главное, ждут вас дома. На футбольных полях вас очень не хватает. Надеюсь, что все будет хорошо. Обнимаю вас», - сказал Джикия.

    Напомним, 11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    В начале декабря арест футболистов был продлен до 8 февраля.

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