Джикия поддержал Кокорина и Мамаева: На футбольных полях вас очень не хватает (видео)

Футбол 12 декабря 2018 22:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Ролик в инстаграме выложил хавбек «Крыльев Советов» Алан Чочиев.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия записал видеообращение нападающему «Зениту» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

«Парни, хочу поддержать вас в этот непростой момент. Хочу пожелать вам, самое главное, терпения и сил. Терпения и сил вашим родным и близким людям, которые очень любят вас, скучают и, самое главное, ждут вас дома. На футбольных полях вас очень не хватает. Надеюсь, что все будет хорошо. Обнимаю вас», - сказал Джикия.

Напомним, 11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В начале декабря арест футболистов был продлен до 8 февраля.