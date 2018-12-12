Главный тренер «Славии»: О ничье в матче с «Зенитом» думать нельзя - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 22:17Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Главный тренер «Славии»: О ничье в матче с «Зенитом» думать нельзя

    Главный тренер «Славии» Индржих Тршпишовски поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

    «Здоровы все, включая Сикору, за исключением давно болеющих. По реализации есть проблемы, в чешской лиге у нас сотня вариантов в атаке, все зависит от нюансов. В Европе моментов меньше, но ими надо лучше распоряжаться. Так что да, проблема есть.

    О ничьей думать нельзя, можно начать проигрывать и нервничать. Нужно включить давление и забить первыми. Но даже если мы не забьем первыми, команда не поплывет и сможет достичь нужного результата — в этом я уверен», - цитирует тренера «Матч ТВ».

    Матч «Славия» - «Зенит» состоится завтра, 13 декабря, в Праге. Начало встречи в 23:00 мск.

    #фк славия прага#фк зенит#лига европы#Футбол-Россия
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