Главный тренер «Славии»: О ничье в матче с «Зенитом» думать нельзя

Футбол 12 декабря 2018 22:17 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Славии» Индржих Тршпишовски поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

«Здоровы все, включая Сикору, за исключением давно болеющих. По реализации есть проблемы, в чешской лиге у нас сотня вариантов в атаке, все зависит от нюансов. В Европе моментов меньше, но ими надо лучше распоряжаться. Так что да, проблема есть.

О ничьей думать нельзя, можно начать проигрывать и нервничать. Нужно включить давление и забить первыми. Но даже если мы не забьем первыми, команда не поплывет и сможет достичь нужного результата — в этом я уверен», - цитирует тренера «Матч ТВ».

Матч «Славия» - «Зенит» состоится завтра, 13 декабря, в Праге. Начало встречи в 23:00 мск.