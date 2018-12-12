Георгий Щенников: Забив гол на «Сантьяго Бернабеу», испытываешь необычные ощущения (видео)

ЦСКА в гостях обыграл «Реал» (3:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
Защитник ЦСКА Георгий Щенников подвел итог матча на «Сантьяго Бернабеу». Футболист стал автором второго гола в ворота «Реала».
«От двух игр с «Реалом» эмоции остались положительные, мы очень рады этим победам. Но при этом обидно, что не достигли своей цели и не пробились в Лигу Европы.
Забив гол на «Сантьяго Бернабеу», испытываешь необычные ощущения. Все-таки не каждый год играем с «Реалом» в Лиге чемпионов. Было очень приятно.
Первые мысли, когда раздался финальный свисток? Разочарование. Очень надеялись, что «Рома» отберет очки у «Виктории», но получилось так, как получилось. У нас молодая команда, опыт игры в Лиге чемпионов будет ей полезен», - сказал Щенников в эфире «Матч Премьер».
И какой второй гол. Пятка Чалова – космос. Щенников – красавец. Парни, не останавливайтесь 👏#РеалЦСКА pic.twitter.com/0zbfe11yL9— Матч ТВ (@MatchTV) 12 декабря 2018 г.