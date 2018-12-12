Георгий Щенников: Забив гол на «Сантьяго Бернабеу», испытываешь необычные ощущения (видео) - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 23:18Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Георгий Щенников: Забив гол на «Сантьяго Бернабеу», испытываешь необычные ощущения (видео)

    ЦСКА в гостях обыграл «Реал» (3:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников подвел итог матча на «Сантьяго Бернабеу». Футболист стал автором второго гола в ворота «Реала».

    «От двух игр с «Реалом» эмоции остались положительные, мы очень рады этим победам. Но при этом обидно, что не достигли своей цели и не пробились в Лигу Европы.

    Забив гол на «Сантьяго Бернабеу», испытываешь необычные ощущения. Все-таки не каждый год играем с «Реалом» в Лиге чемпионов. Было очень приятно.

    Первые мысли, когда раздался финальный свисток? Разочарование. Очень надеялись, что «Рома» отберет очки у «Виктории», но получилось так, как получилось. У нас молодая команда, опыт игры в Лиге чемпионов будет ей полезен», - сказал Щенников в эфире «Матч Премьер».

    #щенников георгий#фк цска#фк реал мадрид#лига чемпионов#Футбол-Россия#сантьяго бернабеу
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