«Аякс» не удержал победу над «Баварией», «Бенфика» обыграла АЕК - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 01:00

    «Аякс» не удержал победу над «Баварией», «Бенфика» обыграла АЕК

    В группе Е состоялись матчи заключительного тура Лиги чемпионов.

    «Аякс» на своем поле принимал «Баварию». Матч закончился ничьей со счетом 3:3.

    Счет в матче на 13-й минуте открыл форвард мюнхенской команды Роберт Левандовски. Ничейным счет сделал Душан Тадич на 61-минуте. Тот же Тадич реализовал пенальти на 81-й минуте. В концовке встречи Левандовски уровнял счет с одиннадцатиметрового. Вывел вперед «Баварию» гол Кингсли Комана в добавленное ко второму тайму время. Окончательным счет сделал игрок голландской команды Николас Тальяфико на 95-й минуте.

    Отметим, что на 67-й минуте «Аякс» остался в меньшинстве после удаления Максимилиана Вобера. Однако на 75-й минуте количество игроков уравнялось после удаления Томаса Мюллера.

    В параллельном матче группы «Бенфика» дома играла с АЕКом. Победу одержала португальская команда со счетом 1:0.

    После удаления на 87-й минуте игрока АЕКа Константиноса Галанополуса «Бенфика» благодаря голу Алекса Гримальдо одержала победу.

    После шести туров группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» заняла первое место в группе с 14 очками. «Аякс» идет на втором месте с 12 баллами. Оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Бенфика» (7 очков) с третьего места вышла в Лигу Европы. АЕК набрал ноль очков.

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