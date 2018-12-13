«Валенсия» обыграла дома «Манчестер Юнайтед». Черышев провел на поле 66 минут - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 00:59Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Валенсия» обыграла дома «Манчестер Юнайтед». Черышев провел на поле 66 минут

    В Валенсии состоялся матч заключительного тура группы Н Лиги чемпионов.

    «Валенсия» играла дома с «Манчестер Юнайтед» и победила со счетом 2:1.

    У победителей отличился на 17-й минуте Карлос Солер. Удвоил преимущество «Валенсии» автогол Фила Джонса. Единственный гол на 87-й минуте матча у «МЮ» забил Маркус Рэшфорд.

    «Валенсия» набрала восемь очков и вышла с третьего места в группе Н в Лигу Европы. «Ювентус» (12 очков) и «Манчестер Юнайтед» (10) вышли с первого и второго места соответственно в 1/8 финала Лиги чемпионов. У «Янг Бойза» четыре балла и последнее место.

    Лига чемпионов
    Группа Н
    6-й тур

    «Валенсия» - «Манчестер Юнайтед» 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – 17 Солер, 2:0 – 47, автогол Джонс, 2:1 – 87 Рэшфорд.

    «Валенсия»: Доменек, Тони Лато (Гарай, 51), Пиччини, Рубен Везу, Диакаби, Парехо, Солер, Черышев (Ферран Торрес, 66), Кондогбиа, Санти Мина (Родриго, 68), Батшуайи.

    «Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Джонс, Рохо (Янг, 46), Байи, Валенсия, Перейра, Феллайни, Мата, Погба, Фред (Рэшфорд, 57), Лукаку (Лингард, 69).

    Предупреждения: Валенсия (11), Тони Лато (28), Байи (30), Рэшфорд (81).

    #фк валенсия#фк манчестер юнайтед#лига чемпионов#черышев денис#солер карлос#джонс фил#рэшфорд маркус
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