«Валенсия» обыграла дома «Манчестер Юнайтед». Черышев провел на поле 66 минут

Футбол 13 декабря 2018 00:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Валенсии состоялся матч заключительного тура группы Н Лиги чемпионов.

«Валенсия» играла дома с «Манчестер Юнайтед» и победила со счетом 2:1.

У победителей отличился на 17-й минуте Карлос Солер. Удвоил преимущество «Валенсии» автогол Фила Джонса. Единственный гол на 87-й минуте матча у «МЮ» забил Маркус Рэшфорд.

«Валенсия» набрала восемь очков и вышла с третьего места в группе Н в Лигу Европы. «Ювентус» (12 очков) и «Манчестер Юнайтед» (10) вышли с первого и второго места соответственно в 1/8 финала Лиги чемпионов. У «Янг Бойза» четыре балла и последнее место.

Лига чемпионов

Группа Н

6-й тур

«Валенсия» - «Манчестер Юнайтед» 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 17 Солер, 2:0 – 47, автогол Джонс, 2:1 – 87 Рэшфорд.

«Валенсия»: Доменек, Тони Лато (Гарай, 51), Пиччини, Рубен Везу, Диакаби, Парехо, Солер, Черышев (Ферран Торрес, 66), Кондогбиа, Санти Мина (Родриго, 68), Батшуайи.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Джонс, Рохо (Янг, 46), Байи, Валенсия, Перейра, Феллайни, Мата, Погба, Фред (Рэшфорд, 57), Лукаку (Лингард, 69).

Предупреждения: Валенсия (11), Тони Лато (28), Байи (30), Рэшфорд (81).