Роман Бабаев: Ждать ли новичков В ЦСКА? Трудно попадать в яблочко каждый раз

Футбол 13 декабря 2018 01:26 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферных целях команды.

«Ждать ли новичков? Работа ведется постоянно. Конечно, трудно попадать в яблочко каждый раз. В первую очередь ждем, когда восстановятся наши футболисты — Васин, Дзагоев, Абель. От них много зависит, на них делалась ставка. Но никто из них толком не сыграл в первой части сезона. Если класться подготовить их и сыграть без травм — это уже усиление. Есть и Лассана, которого заявим.

Останется ли Абель? Мы сейчас обсуждаем формат возможного дальнейшего сотрудничества. Думаю, велика вероятность, что он останется», - цитирует Бабаева Sport24.ru.