Роман Бабаев: Ждать ли новичков В ЦСКА? Трудно попадать в яблочко каждый раз - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 01:26Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Роман Бабаев: Ждать ли новичков В ЦСКА? Трудно попадать в яблочко каждый раз

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферных целях команды.

    «Ждать ли новичков? Работа ведется постоянно. Конечно, трудно попадать в яблочко каждый раз. В первую очередь ждем, когда восстановятся наши футболисты — Васин, Дзагоев, Абель. От них много зависит, на них делалась ставка. Но никто из них толком не сыграл в первой части сезона. Если класться подготовить их и сыграть без травм — это уже усиление. Есть и Лассана, которого заявим.

    Останется ли Абель? Мы сейчас обсуждаем формат возможного дальнейшего сотрудничества. Думаю, велика вероятность, что он останется», - цитирует Бабаева Sport24.ru.

    #бабаев роман#фк цска#Футбол-Россия#рпл
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