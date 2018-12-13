Паулу Фонсека: С самого начала понимали, как нам будет сложно в Лиге чемпионов - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 02:33Источник: UEFA (УЕФА)

    Паулу Фонсека: С самого начала понимали, как нам будет сложно в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека – о вылете команды из Лиги чемпионов в Лигу Европы после матча с «Лионом» (1:1).

    «Наш путь в Лиге чемпионов? Мы с самого начала понимали, как нам будет сложно. В составе «Лиона» играют топовые игроки. Тем не менее, мы проиграли только «Манчестер Сити».

    Мы боролись за второе место. Главная неожиданность в нашей группе случилась, когда «Лион» обыграл «Сити». Конечно, мы немного расстроены, что так произошло и «Шахтер» не прошел дальше

    После пропущенного мяча пришлось больше рисковать. Мы перешли на игру в два форварда. Но «Лион» достаточно опытная команда: они полностью закрылись и сумели удержать положительный результат.

    Лига Европы? «Шахтер» будет бороться пошагово. Каждая игра, каждая победа – будем стараться выйти дальше. Нужно смотреть, какие команды там играют. Мы приложим все усилия, чтобы побеждать в каждом матче», - приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.

    #лига чемпионов#лига европы#фк шахтер#фк лион#фонсека паулу
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