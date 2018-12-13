Паулу Фонсека: С самого начала понимали, как нам будет сложно в Лиге чемпионов

Футбол 13 декабря 2018 02:33 Источник: UEFA (УЕФА)

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека – о вылете команды из Лиги чемпионов в Лигу Европы после матча с «Лионом» (1:1).

«Наш путь в Лиге чемпионов? Мы с самого начала понимали, как нам будет сложно. В составе «Лиона» играют топовые игроки. Тем не менее, мы проиграли только «Манчестер Сити».

Мы боролись за второе место. Главная неожиданность в нашей группе случилась, когда «Лион» обыграл «Сити». Конечно, мы немного расстроены, что так произошло и «Шахтер» не прошел дальше

После пропущенного мяча пришлось больше рисковать. Мы перешли на игру в два форварда. Но «Лион» достаточно опытная команда: они полностью закрылись и сумели удержать положительный результат.

Лига Европы? «Шахтер» будет бороться пошагово. Каждая игра, каждая победа – будем стараться выйти дальше. Нужно смотреть, какие команды там играют. Мы приложим все усилия, чтобы побеждать в каждом матче», - приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.