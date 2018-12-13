Денис Черышев: В Лиге Европы было бы интересно попасть на российскую команду

Футбол 13 декабря 2018 03:02 Источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев – о победе над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Главное, что мы сегодня победили. Был хороший матч против тяжелого соперника. Расстраивает, что не создали много моментов. Но надо работать, и все будет хорошо.

В Лиге Европы было бы очень интересно попасть на российскую команду, на любой клуб. У меня там друзья, партнеры по сборной.

Как играть «Спартаку» против «Вильярреала»? Они лучше меня знают. «Вильярреал» только что поменял тренера, но у них хорошие футболисты. Будет очень интересно посмотреть», – приводит слова Черышева «Чемпионат.com».