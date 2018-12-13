Джикия обратился к Кокорину и Мамаеву

Футбол 13 декабря 2018 06:40 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Ранее стало известно, что суд продлил арест игроков до 8 февраля.

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Напомним, оба футболиста оказались за решеткой из-за участия в избиении двух человек.

«Парни, хочу поддержать вас в этот непростой момент. Хочу пожелать вам, самое главное, терпения и сил.

Терпения и сил вашим родным и близким людям, которые очень любят вас, скучают и, самое главное, ждут вас дома. На футбольных полях вас очень не хватает. Надеюсь, что всё будет хорошо. Обнимаю вас», – сказал Джикия в видеоролике, опубликованном в Instagram.