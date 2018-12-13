Джикия обратился к Кокорину и Мамаеву - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 06:40Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

    Джикия обратился к Кокорину и Мамаеву

    Ранее стало известно, что суд продлил арест игроков до 8 февраля.

    Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

    Напомним, оба футболиста оказались за решеткой из-за участия в избиении двух человек.

    «Парни, хочу поддержать вас в этот непростой момент. Хочу пожелать вам, самое главное, терпения и сил.

    Терпения и сил вашим родным и близким людям, которые очень любят вас, скучают и, самое главное, ждут вас дома. На футбольных полях вас очень не хватает. Надеюсь, что всё будет хорошо. Обнимаю вас», – сказал Джикия в видеоролике, опубликованном в Instagram.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк спартак#фк краснодар#фк зенит#джикия георгий#кокорин александр#мамаев павел
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