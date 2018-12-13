Левандовски опередил Месси и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски забил 8 голов в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Таким образом, польский нападающий занял первое место в списке бомбардиров, опередив форварда "Барселоны" Лионеля Месси, у которого 6 мячей. Замкнул тройку лучших босниец Эдин Джеко (5 голов).
Отметим, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в текущем сезоне ЛЧ забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.
⚽️ Лучшие бомбардиры группового этапа #ЛигаЧемпионов в сезоне 2018/19 pic.twitter.com/bVuXaqwbpl— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 12 декабря 2018 г.