Левандовски опередил Месси и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов

Футбол 13 декабря 2018 07:02 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски забил 8 голов в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Таким образом, польский нападающий занял первое место в списке бомбардиров, опередив форварда "Барселоны" Лионеля Месси, у которого 6 мячей. Замкнул тройку лучших босниец Эдин Джеко (5 голов).

Отметим, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в текущем сезоне ЛЧ забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.