Левандовски опередил Месси и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 07:02Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Гичунцев Артур

    Левандовски опередил Месси и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов

    Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

    Форвард "Баварии" Роберт Левандовски забил 8 голов в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19.

    Таким образом, польский нападающий занял первое место в списке бомбардиров, опередив форварда "Барселоны" Лионеля Месси, у которого 6 мячей. Замкнул тройку лучших босниец Эдин Джеко (5 голов).

    Отметим, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в текущем сезоне ЛЧ забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

    #лига чемпионов#фк бавария#фк барселона#левандовски роберт#месси лионель#роналду криштиану#джеко эдин#тадич душан
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