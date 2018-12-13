Защитник «Рапида»: «Спартаку» очень тяжело рассчитывать на выход из группы

Футбол 13 декабря 2018 07:34 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент красно-белые занимают последнее, 4-е место в квартете G.

Защитник венского «Рапида» Матео Барач оценил шансы московского «Спартака» на выход в плей-офф Лиги Европы.

"Красно-белым очень тяжело рассчитывать на выход из группы. С другой стороны, все зависит от одного матча, в котором им нужно добиться победы. В жизни нет ничего невозможного.

Мы дважды играли со «Спартаком», оба раза победили, но это были крайне тяжелые матчи. У них сильная команда, которая точно поборется за свой шанс", – приводит слова защитника "Газета.Ru" со ссылкой на "Известия".

Сегодня, 13 декабря, красно-белые сыграют в гостях против испанского "Вильярреала". Встреча стартует в 20.55 мск.