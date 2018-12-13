Защитник «Рапида»: «Спартаку» очень тяжело рассчитывать на выход из группы - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 07:34Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

    Защитник «Рапида»: «Спартаку» очень тяжело рассчитывать на выход из группы

    На данный момент красно-белые занимают последнее, 4-е место в квартете G.

    Защитник венского «Рапида» Матео Барач оценил шансы московского «Спартака» на выход в плей-офф Лиги Европы.

    "Красно-белым очень тяжело рассчитывать на выход из группы. С другой стороны, все зависит от одного матча, в котором им нужно добиться победы. В жизни нет ничего невозможного.

    Мы дважды играли со «Спартаком», оба раза победили, но это были крайне тяжелые матчи. У них сильная команда, которая точно поборется за свой шанс", – приводит слова защитника "Газета.Ru" со ссылкой на "Известия".

    Сегодня, 13 декабря, красно-белые сыграют в гостях против испанского "Вильярреала". Встреча стартует в 20.55 мск.

    #Футбол-Россия#лига европы#фк спартак#фк вильярреал#фк рапид
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