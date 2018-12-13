Иржи Ярошик: Для «Славии» матч с «Зенитом» – игра года, они сделают все для победы - Советский спорт
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Футбол13 декабря 2018 10:14Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Иржи Ярошик: Для «Славии» матч с «Зенитом» – игра года, они сделают все для победы

Встреча состоится 13 декабря и стартует в 23:00 по московскому времени.

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча «Зенита» со «Славией» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Уверен, что наставник «Зенита» Сергей Семак не отдаст этот матч сопернику, несмотря на то, что сине-бело-голубым по сути уже ничего не нужно. Особенно, если учитывать, что несколько последних встреч в РПЛ питерцам явно не удались.

Для «Славии» это игра года, и уверен, что они сделают все для того, чтобы победить. Безусловно, им должна помочь поддержка болельщиков", – приводят слова Ярошика "Известия".

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