Иржи Ярошик: Для «Славии» матч с «Зенитом» – игра года, они сделают все для победы

Футбол 13 декабря 2018 10:14 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

Встреча состоится 13 декабря и стартует в 23:00 по московскому времени.

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча «Зенита» со «Славией» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Уверен, что наставник «Зенита» Сергей Семак не отдаст этот матч сопернику, несмотря на то, что сине-бело-голубым по сути уже ничего не нужно. Особенно, если учитывать, что несколько последних встреч в РПЛ питерцам явно не удались.

Для «Славии» это игра года, и уверен, что они сделают все для того, чтобы победить. Безусловно, им должна помочь поддержка болельщиков", – приводят слова Ярошика "Известия".