Кокорин рассказал, как отметит Новый год в СИЗО

Футбол 13 декабря 2018 10:52 Источник: Агентство городских новостей «Москва» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин находится под арестом до 8 февраля в СИЗО «Бутырка».

У Кокорина спросили, как он будет встречать Новый год в СИЗО.

«Скорее всего, не буду отмечать Новый год, так как ложусь рано тут. Ёлку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще. Насчёт возможности поздравить родных и близких – не знаю. Смотря когда последний день отправки писем тут. В любом случае напишу им заранее.

Передать хочу огромное спасибо, очень приятно, что такое количество людей переживает за меня. Мне хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы могли собраться полной семьей за столом», - цитирует Кокорина агентство «Москва».

Напомним, 11 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.