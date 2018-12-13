Башкиров лишен водительских прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкирова был задержан ГИБДД 14 октября, когда игрок находился за рулем в нетрезвом виде.
Сегодня стало известно, какое наказание вынес суд Башкирову.
«Мировой судья судебного участка № 129 Невского района вынес постановление о привлечении к ответственности по административному правонарушению… Евгения Башкирова… Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года», — говорится в сообщении пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга.
В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за самарскую команду 17 матчей, но результативными действиями не отметился.