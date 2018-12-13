Башкиров лишен водительских прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 17:30
    Оман
    Таджикистан
    0
    0
    • Футбол13 декабря 2018 12:40Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Башкиров лишен водительских прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде

    Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкирова был задержан ГИБДД 14 октября, когда игрок находился за рулем в нетрезвом виде.

    Сегодня стало известно, какое наказание вынес суд Башкирову.

    «Мировой судья судебного участка № 129 Невского района вынес постановление о привлечении к ответственности по административному правонарушению… Евгения Башкирова… Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года», — говорится в сообщении пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга.

    В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за самарскую команду 17 матчей, но результативными действиями не отметился.

    #башкиров евгений#фк крылья советов#Футбол-Россия#рпл
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта