Башкиров лишен водительских прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде

Футбол 13 декабря 2018 12:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкирова был задержан ГИБДД 14 октября, когда игрок находился за рулем в нетрезвом виде.

Сегодня стало известно, какое наказание вынес суд Башкирову.

«Мировой судья судебного участка № 129 Невского района вынес постановление о привлечении к ответственности по административному правонарушению… Евгения Башкирова… Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года», — говорится в сообщении пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за самарскую команду 17 матчей, но результативными действиями не отметился.