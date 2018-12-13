СМИ: "Интер" рассматривает Конте, Симеоне и Моуринью на замену Спаллетти

Футбол 13 декабря 2018 13:07 Источник: La Gazzetta dello Sport Автор: Гичунцев Артур

Миланский клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, заняв третье место в группе.

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти может покинуть команду из-за неудовлетворительных результатов, сообщает Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, Джузеппе Маротта, получивший должность в клубе, может пригласить Антонио Конте летом 2019 года. Напомним, функционер знаком с бывшим тренером "Челси" по работе в туринском "Ювентусе".

Отмечается, что "Интер" также рассматривает кандидатуры Диего Симеоне ("Атлетико") и Жозе Моуринью из "Манчестер Юнайтед".

На данный момент "Интер" занимает 3-е место в таблице серии А, уступая лидирующему "Ювентусу" 14 очков.