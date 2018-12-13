СМИ: "Интер" рассматривает Конте, Симеоне и Моуринью на замену Спаллетти - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 13:07Источник: La Gazzetta dello SportАвтор: Гичунцев Артур

    СМИ: "Интер" рассматривает Конте, Симеоне и Моуринью на замену Спаллетти

    Миланский клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, заняв третье место в группе.

    Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти может покинуть команду из-за неудовлетворительных результатов, сообщает Gazzetta dello Sport.

    Согласно источнику, Джузеппе Маротта, получивший должность в клубе, может пригласить Антонио Конте летом 2019 года. Напомним, функционер знаком с бывшим тренером "Челси" по работе в туринском "Ювентусе".

    Отмечается, что "Интер" также рассматривает кандидатуры Диего Симеоне ("Атлетико") и Жозе Моуринью из "Манчестер Юнайтед".

    На данный момент "Интер" занимает 3-е место в таблице серии А, уступая лидирующему "Ювентусу" 14 очков.

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