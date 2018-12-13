СМИ: ЦСКА получил предложения по Фернандесу, Чалову и Ахметову

Футбол 13 декабря 2018 13:29 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Марио Фернандес, Федор Чалов и Ильзат Ахметов могут продолжить карьеру в других клубах.

«Интер» и «Рома» заинтересованы в приобретении защитника Фернандеса. К полузащитнику Ахметову и форварду Чалову также есть интерес от неназванных клубов. Об этом сообщает Sport24.ru.

Отмечается, что только Фернандес может покинуть ЦСКА в это зимнее трансферное окно. Сами армейцы не планируют выходить на зимний трансферный рынок, если клуб решит продлить контракт с нападающим Абелем Эрнандесом.

Ранее в СМИ сообщалось, что Фернандес интересен «Атлетико» и «Наполи». Трансферная стоимость бразильца с российским паспортом оценивается в 20 млн евро.