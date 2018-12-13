СМИ: ЦСКА получил предложения по Фернандесу, Чалову и Ахметову - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 13:29Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    СМИ: ЦСКА получил предложения по Фернандесу, Чалову и Ахметову

    Марио Фернандес, Федор Чалов и Ильзат Ахметов могут продолжить карьеру в других клубах.

    «Интер» и «Рома» заинтересованы в приобретении защитника Фернандеса. К полузащитнику Ахметову и форварду Чалову также есть интерес от неназванных клубов. Об этом сообщает Sport24.ru.

    Отмечается, что только Фернандес может покинуть ЦСКА в это зимнее трансферное окно. Сами армейцы не планируют выходить на зимний трансферный рынок, если клуб решит продлить контракт с нападающим Абелем Эрнандесом.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Фернандес интересен «Атлетико» и «Наполи». Трансферная стоимость бразильца с российским паспортом оценивается в 20 млн евро.

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