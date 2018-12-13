КДК РФС дисквалифицировал трибуну «Спартака» за оскорбления Гилерме - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 13:59Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    КДК РФС дисквалифицировал трибуну «Спартака» за оскорбления Гилерме

    «Спартак» обыграл «Локомотив» (2:1) в рамках 16-го тура российской премьер-лиги.

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в рапорте делегата матча «Спартак» - «Локомотив» была запись о нецензурных скандированиях болельщиков красно-белых в адрес вратаря железнодорожников Маринато Гилерме.

    «Сегодня на заседаниях присутствовали представители обоих клубов, мы рассмотрели видео произошедшего эпизода. Имеется дополнение от делегата матча в виде подтверждение эпизода в СМИ и представление этого эпизода как оскорбление вратаря «Локомотива» Гильерме по расовому признаку. В совокупности наказание составило 300 рублей «Спартаку» и запрет клубу допуска зрителей на трибуну B на один ближайший домашний матч чемпионата России по футболу», - цитирует Григорьянца Sport24.ru.

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