«Зенит» сыграет против «Славии» в лазурной форме - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 14:01Источник: Twitter.comАвтор: Гичунцев Артур

    «Зенит» сыграет против «Славии» в лазурной форме

    Встреча 6-го тура группового этапа Лиги Европы состоится 13 декабря и стартует в 23:00 по московскому времени.

    Пресс-служба "Зенита" сообщила в Твиттере, что питерский клуб сыграет против "Славии" в лазурной форме.

    Отмечается, что вратарь российской команды выйдет на поле в черном комплекте экипировки.

    Что касается "Славии", то ее игроки выйдут на матч в бело-красной форме, а вратарь – в зеленой.

    #Футбол-Россия#лига европы#фк зенит#фк славия прага
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