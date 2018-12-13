«Зенит» сыграет против «Славии» в лазурной форме

Встреча 6-го тура группового этапа Лиги Европы состоится 13 декабря и стартует в 23:00 по московскому времени.
Пресс-служба "Зенита" сообщила в Твиттере, что питерский клуб сыграет против "Славии" в лазурной форме.
Отмечается, что вратарь российской команды выйдет на поле в черном комплекте экипировки.
Что касается "Славии", то ее игроки выйдут на матч в бело-красной форме, а вратарь – в зеленой.
Сегодня играем в лазурном. Соперник — в белом.#СлавияЗенит pic.twitter.com/wa3Z3uyELZ— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 13 декабря 2018 г.